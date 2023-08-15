Emre Belözoğlu: "Telafi edebilecek süremiz var"

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Belözoğlu: 'Telafi edebilecek süremiz var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2023 00:46
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 01:31
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Belözoğlu, iyi başlangıç yapamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Önümüzde telafi edebilecek süremiz var." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına kötü bir başlangıç olduğunu söyledi.

Bu durumdan mutlu olmadığını dile getiren Belözoğlu, "Hava şartları bizim için zorluydu. Ama oyuncularım biraz daha gösterdiğimiz uygulama konusunda istediklerimi de yaptıklarında oyunun karşılığı geldi. Ne zaman biraz kendileri doğaçlama, içgüdüsel oynadılar o zaman rakip cezalandırdı." diye konuştu.

Belözoğlu, iyi başlangıç yapamadıkları için üzgün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzde telafi edebilecek süremiz var. Buraya gelirken 1-2 eksiklik oyuncuyla geldik. Maçın başında önemli bir oyuncumuz da sakatlandı. Biraz da kadromuzun derin olmadığını düşündüğümüzde elimizden geldiğince hamleler yaptık. Ama karşılığını alamadık. Oyun daha da geriye gitti. Üzgünüm. Alanyaspor'u ve Ömer hocayı tebrik ederim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery