Emirhan Topçu: 'Beşiktaş olduğumuzu kanıtladık'

Emirhan Topçu:

"Sezon başından beri tüm istediklerimizi yapamadık. İstemediğimiz beraberlikler, mağlubiyetler oldu. Bunun için çok üzgünüz. Büyük maçların sadece 1'ini kaybettik, diğerlerini kazandık. Bugün Beşiktaş olduğumuzu kanıtladık. Mutluyuz. Sezonun geri kalanında da galibiyetler için sahaya çıkacağız.



Beşiktaş'a geldiğimde adaptasyon sürecim sıkıntılı değildi. Senelerce buradaymışım gibi oldu. Stoper rotasyonunun değişmesi de problem teşkil etmedi. Tüm stoperler birbirinden iyi. Ben de bir sorun yaşamadım. Benim yükselen performansımın sebebi Paulista, Felix ve Tayyip. Felix'e de geçmiş olsun, ameliyat oldu." açıklamasını yaptı.