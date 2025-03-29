Emirhan Topçu: "Beşiktaş olduğumuzu kanıtladık"

Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emirhan Topçu: 'Beşiktaş olduğumuzu kanıtladık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 23:26
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.  

Emirhan Topçu: "Sezon başından beri tüm istediklerimizi yapamadık. İstemediğimiz beraberlikler, mağlubiyetler oldu. Bunun için çok üzgünüz. Büyük maçların sadece 1'ini kaybettik, diğerlerini kazandık. Bugün Beşiktaş olduğumuzu kanıtladık. Mutluyuz. Sezonun geri kalanında da galibiyetler için sahaya çıkacağız.

Beşiktaş'a geldiğimde adaptasyon sürecim sıkıntılı değildi. Senelerce buradaymışım gibi oldu. Stoper rotasyonunun değişmesi de problem teşkil etmedi. Tüm stoperler birbirinden iyi. Ben de bir sorun yaşamadım. Benim yükselen performansımın sebebi Paulista, Felix ve Tayyip. Felix'e de geçmiş olsun, ameliyat oldu." açıklamasını yaptı.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery