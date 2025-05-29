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Emiliano Martinez'den Galatasaray'a yorum!

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Galatasaray'ın Fernando Muslera için gönderisine yorum yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, Martinez'e, "Come to Galatasaray" mesajları göndermeye başladı.

calendar 29 Mayıs 2025 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 15:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Emiliano Martinez'den Galatasaray'a yorum!
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Galatasaray'da Fernando Muslera, düzenlediği basın toplantısı ile 2011 yılından bu yana kalesini koruduğu sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Galatasaray, Fernando Muslera için sosyal medya hesaplarından birçok paylaşıma imza attı.

Aston Villa forması giyen ve Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası adaylardan biri olarak gösterilen Emiliano Martinez, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı paylaşımlardan birine yorum yaptı.

Martinez, Galatasaray'ın Muslera için yaptığı paylaşımlardan birine, "Crack" (Olağanüstü yetenekli) yorumunda bulundu.



"COME TO GALATASARAY" BAŞLADI

Galatasaraylı taraftarlar, Martinez'in bu hamlesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına, "Come to Galatasaray" yazmaya başladı.

Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Martinez'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.


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