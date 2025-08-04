Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Joel Embiid'in diz sakatlıkları, kulübün uzun vadeli planlarını ciddi şekilde etkiliyor.ClutchPoints'tan Brett Siegel'ın haberine göre, NBA genelinde Embiid'in fiziksel durumu hakkında "gerçek bir endişe" söz konusu.31 yaşındaki Embiid, 2024–25 sezonunda yalnızca 19 maçta forma giyebildi ve ardından Nisan ayında sol dizinden bir operasyon geçirdi. Bu durum, son üç sezonda ikinci kez yıldız oyuncunun sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmasına yol açtı.Embiid sınırlı sürede 23.8 sayı, 8.2 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynadı; ancak son iki ayı tamamen kaçırdı.Philadelphia'nın süregelen sakatlık yönetimindeki zafiyetleri, organizasyonun yönü hakkında soru işaretlerine neden oldu. The Philadelphia Inquirer yazarı Keith Pompey, Sirius XM NBA Radio'da yaptığı açıklamada, Embiid'in "sonun yaklaştığının farkında olabileceğini" ve taraflar arasında bir ayrılığın gündeme gelebileceğini ifade etti.Pompey ayrıca, takımın kültürel yapısıyla ilgili memnuniyetsizliklerin de devam ettiğini belirtti; bu sorunların sadece kadro değişiklikleriyle çözülemediğini vurguladı.2024'te imzalanan üç yıllık 193 milyon dolarlık yeni sözleşmeye rağmen, Embiid'in kulübe olan bağlılığının zayıfladığına dair yorumlar artıyor.Dokuz sezonda yalnızca 452 maçta forma giyen yıldız pivot, yılda ortalama 51 maçın altında kalıyor. Sürekli tekrar eden sakatlıkları, kulüp yönetiminin ve taraftarların sabrını sınıyor.Takım 2024–25 sezonunu 23 galibiyet – 59 mağlubiyetle tamamlayarak playoff dışı kaldı. Embiid'in liderliği de sezon boyunca tartışma konusu oldu. Kasım ayında bir muhabirle yaşadığı tartışma nedeniyle üç maç ceza almış, aynı dönemde takım arkadaşı Tyrese Maxey de bir toplantıda Embiid'in sürekli geç kalmasından şikayet etmişti.Öte yandan, Paul George'un da diz ameliyatı sonrası sezon kampına yetişememe riski bulunuyor. 35 yaşındaki oyuncu geçen sezon sadece 41 maçta forma giyebildi.Sixers'ın Embiid–George–Maxey üçlüsüne yaptığı ciddi yatırım henüz beklenen sonuçları vermiş değil. Embiid kariyerinde 10. sezona girerken, dayanıklılığı ve sağlığı sadece kişisel geleceğini değil, takımın yönünü de belirliyor.Lig yöneticileri, Philadelphia cephesinden büyük bir kararın yakın zamanda alınabileceğini düşünüyor.