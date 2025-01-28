EljİF Elmas, İtalya yolcusu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın, Leipzig'den İtalya Serie A takımı Torino'ya kiralanmak üzere olduğu ileri sürüldü.



Relevo'nun haberine göre; Valencia'nın teklifini geri çevirdi ve Torino'ya kiralık olarak gitmeyi kabul etti.



Valencia'nın pazar günü Barcelona'ya 7-1 mağlup olmasının da Eljif Elmas'ın İspanyol kulübünden vazgeçme kararında etkili olduğu ileri sürüldü.



Valencia'nın bu karmaşık durumunun ardından Torino'nun da son birkaç saat içinde 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ilettiği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü.



Tuttomercatoweb'in haberine göre; Eljif Elmas, 17 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacak. Makedon orta saha oyuncusunun çarşamba günü Torino'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Napoli'den Leipzig'e 24 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Elmas, Alman takımında bu sezon sadece 6 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 89 dakikada 1 asist yaptı.



