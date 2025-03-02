İtalya Serie A'nın 27. haftasında Torino, deplasmanda Monza ile karşılaştı.



U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Torino 2-0 kazandı.



Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Eljif Elmas ve 66. dakikada Cesare Casadei kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kazanan Torino, 34 puana yükseldi ve 11. sırada yer aldı.



Ligde sadece iki galibiyeti olan Monza ise 14 puanla son sırada yer konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Torino, Parma'ya konuk olacak. Monza ise deplasmanda Inter ile karşı karşıya gelecek.



