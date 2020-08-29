Eljero Elia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarımı sevdi, 'maşallah' dedi"

Başakşehir'den Utrecht'e transfer olan Eljero Elia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için açıklamalarda bulundu.

Haber; AA
Eljero Elia: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarımı sevdi, 'maşallah' dedi'
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29 Ağustos 2020 19:26
Başakşehir'de 3 sezon forma giydikten sonra Utrecht'e imza atan Eljero Elia, şampiyonluk sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Hollanda'da konuştu.

Kendisine kızanlar olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah" dedi. Başka bir şey konuşmadık. Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

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