El Clasico öncesi Barcelona'ya olay gönderme!

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Belçikalı eldiven,diye konuştu.Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçının ardından ligde pazar günü Barcelona'yı konuk edecek.El Clasico ile ilgili görüşleri sorulan ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Real Madrid'in favori olduğunu söylediği açıklamaları hatırlatılan Courtois,diye konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Juventus'u konuk edecek Real Madrid, pazar günü ise sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.