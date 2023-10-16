El Clasico öncesi Barcelona'da sakatlık alarmı!

La Liga El Clasico'da 28 Ekim'de Real Madrid'i konuk edecek Barcelona'da sakat oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; sakatlıkları devam eden Robert Lewandowski ve Pedri'nin tedavilerinin devam ettiği ve El Clasico'da oynayabilmek çin çalışmaların tam gaz sürdüğü aktarıldı.



Bir diğer sakat isim Frenkie de Jong'un ise Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almayacağı kesin olduğu belirtilirken, Hollandalı orta sahanın El Clasico öncesinde durumunun bir kez daha kontrol edileceği ifade edildi.



Öte yandan Real Madrid karşısında Raphinha ve Kounde'nin forma giyemeyeceği belirtildi.



NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR



La Liga'da namağlup devam eden tek takım olan Barcelona, 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



