Ekambi coştu! Kamerun yarı finale yükseldi!

Afrika Uluslar Ligi çeyrek final maçında Kamerun, Gambiya'yı 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

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Ekambi coştu! Kamerun yarı finale yükseldi!
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29 Ocak 2022 20:51
Afrika Uluslar Ligi çeyrek final maçında Kamerun, Gambiya ile karşılaştı.

Stade Omnisport de Douala'da oynanan mücadeleyi Kamerun 2-0 kazandı.

Kamerun, bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 57. dakikalarda Karl Ekambi kaydetti.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar maçta 90 dakika sahada kaldı.



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