Ekambi coştu! Kamerun yarı finale yükseldi!

Afrika Uluslar Ligi çeyrek final maçında Kamerun, Gambiya ile karşılaştı.



Stade Omnisport de Douala'da oynanan mücadeleyi Kamerun 2-0 kazandı.



Kamerun, bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.



Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 57. dakikalarda Karl Ekambi kaydetti.



Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar maçta 90 dakika sahada kaldı.









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