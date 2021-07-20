Efsanelerin El Clasico kapışmasını Real Madrid kazandı

⚽️28' Ronaldinho

⚽️42' Munitis

⚽️44' Alfonso Perez

⚽️60' Jofre Mateu

⚽️69' Ruben de la Red



🤩Efsanelerin El Clasico kapışmasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. pic.twitter.com/5cIDJrTxX9



— Sporx (@sporx) July 20, 2021

Real Madrid ve Barcelona efsanelerinin yıllar sonra karşı karşıya geldiği gösteri maçı nefesleri kesti.Yıllarca karşılıklı El Clasico oynayan efsanelerin kapışmasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.Efsane isimlerin şovlarıyla geçen mücadelede sessizliği bozan isim 28'de penaltıdan Ronaldinho oldu. 42'de Munitis beraberliği getirdi. 44'de Alfonso Perez Real Madrid'i öne geçirdi ve Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.İkinci yarıda Barcelona 60'da Jofre Mateu ile skoru dengelerken 69. dakikada Ruben de la Red Real Madrid'e bu özel karşılaşmada galibiyeti getirdi.