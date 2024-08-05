Edwards: "LeBron ve Durant'le oynamak, tam hayal ettiğim gibiydi"

ABD Milli takımı süperstarı Anthony Edwards, NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James ve Kevin Durant ile Olimpiyatlarda birlikte oynama deneyiminden övgüyle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Edwards: 'LeBron ve Durant'le oynamak, tam hayal ettiğim gibiydi'
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05 Ağustos 2024 12:24
ABD Milli takımı süperstarı Anthony Edwards, NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James ve Kevin Durant ile Olimpiyatlarda birlikte oynama deneyiminden övgüyle bahsetti.

Edwards, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Takımı'nın en genç üyelerinden biri olarak, gelecekte takımın en büyük yıldızı olacağı varsayılan oyuncu olarak ekibin altın çocuğu haline gelmişti.

Minnesota Timbewolves yıldızı, Andscape ile yaptığı röportajda idolü Durant ile oynama deneyiminden bahsederken, kendisini ve James'i kendine örnek almaya devam etmek istediği iki oyuncu olarak aynı cümlede andı:

"Bu tecrübe, tamamen hayalini kurduğum gibi oldu. Kesinlikle. O ve LeBron gördüğüm en iyi takım oyuncuları. Her zaman yanlarındaki kişinin parlamasını istiyorlar. Ben de öyle biriyim. Harika gidiyor."

Edwards, Olimpiyatlarda ABD Takımı'nın kilit rotasyon oyuncularından biri olarak, sahada %63,3 ve üçlüklerde %53,8'lik şut isabetleriyle 16,7 sayı ortalama kaydediyor.

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