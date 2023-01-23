Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu!

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Edin Visca için yeni gelişme yaşandı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2023 15:51
Trabzonspor'da Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu.

Bordo mavili takımda sol omuz köprücük kemiği kırılan ve başarılı bir ameliyat geçiren Edin Visca beklenenden daha erken dönüyor.

61saat'te yer alan habere göre; son gelen doktor raporuna göre Visca'nın Mart ayında sahalara döneceği belirtildi. Trabzonspor'un bu bölgeye transfer yapması beklenmiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ