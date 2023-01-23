Trabzonspor'da Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu.Bordo mavili takımda sol omuz köprücük kemiği kırılan ve başarılı bir ameliyat geçiren Edin Visca beklenenden daha erken dönüyor.61saat'te yer alan habere göre; son gelen doktor raporuna göre Visca'nın Mart ayında sahalara döneceği belirtildi. Trabzonspor'un bu bölgeye transfer yapması beklenmiyor.