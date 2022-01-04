Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Edin Visca'nın transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavili kulüp ile Medipol Başakşehir arasında yapılan görüşmeler olumlu gidiyor. İmza için son aşamaya gelindi.Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ve "Ben Abdulllah Avcı ile çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerde de büyük oranda anlaşma sağlandı.Sağ kanatta zorunluluktan Djaniny ve Abdülkadir Ömür'e görev veren Avcı da eski öğrencisini kadroya katıp hem elini rahatlatmak hem de hücum gücünü zenginleştirmek istiyor.Bu sezon turuncu- lacivertli takımla 18 maçta forma giyen Visca 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon da Başakşehir'de toplam 32 maçta 6 gol, 11 asist üretmişti.Geçtiğimiz süreçte başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da bizzat eski kulübü Başakşehir'den kolaylık isterken, Edin Visca da ilk tercihinin Trabzonspor olacağını Göksel Gümüşdağ'a iletti.En son başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk teklif yapan Trabzonspor cephesi, "Bu rakamın üstüne çıkmayacağız" dedi. Küçülmeye giden ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Visca'yı kesin olarak satma kararı alan Başakşehir'de, Başkan Gümüşdağ'ın Trabzonspor'un bu teklifine sıcak baktığı ve son detayların görüşüldüğü bildirildi.