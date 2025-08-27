Eda Erdem: 'Oynadığımız oyundan keyif almaya başladık'

Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'a gelirken, takım içinde, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Üçte üçle grup etabını bitirmek çok önemli. Takım olarak tabii ki eksiklerimiz var. Biz bu eksiklerimizi her geçen gün beraber oynayarak kapatmaya çalışıyoruz. Güzel olan şu oynadığımız oyundan keyif almaya başladık. Saha içinde herkesin yüzü gülüyor. Şimdi son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Artık o maça odaklanacağız. O da bizim için zorlu bir maç olacak. Onlar da grup etabında güzel karşılaşmalar çıkardılar. Takım olarak keyifler yerinde. Bundan sonra hedefe kenetlenmiş durumdayız. Maç maç gidip elimizden gelenin en iyisini yapıp, önce 16 turunu geçip sonra çeyrek finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz."

Tayland'da ilk kez forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Eda Erdem, "Onları ben de çok özledim. Bu formayı da çok özledim. Ama hasret bitti. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma saha içinde saha dışında yapabileceğim en büyük katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Umarım bu yükselen ivmemiz artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Aslı Kalaç ise, gruptaki üç maçı set vermeden kazandıkları için mutlu olduklarına dikkati çekerek, "Grup aşamasını bitirdik. Artık çok kritik, dönüşün olmadığı maçlara geliyoruz. Bu saatten itibaren tüm odağımız orada olacak. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Gerçekten ülkemize madalya, inşallah da kupa getirmek istiyoruz. Yarından itibaren Bangkok'ta olacağız. Bundan sonra orada devam edeceğiz. Çok güzel bir atmosfer olacak. Orada inanılmaz Türk taraftarı var. Onları da maça bekliyoruz." şeklinde konuştu.