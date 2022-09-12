Dybala farkıyla Roma deplasmanda kazandı

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.



Stadio Carlo Castellani'de oynanan karşılaşmayı Roma 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Mücadelenin 17. dakikasında Dybala'nın ceza sahası dışından attığı nefis golle öne geçen Roma'ya 43'te Bandinelli yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.



İkinci yarıda Roma'nın farkı açma çabaları 71. dakikada mutlu sona ulaştı ve Dybala'nın asistinde Tammy Abraham'ın golüyle Roma bir kez daha öne geçti. 77. dakikada ise kazanılan penaltı vuruşunu Pellegrini gole çeviremezken 87'de Empoli'den Akpa Akpro takımını 10 kişi bıraktı ve mücadele 2-1 Roma üstünlüğüyle sonuçlandı.



Öte yandan Milli oyuncumuz Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve bir de sarı kart gördü.



Bu sonucun ardından Roma ligde 4. galibiyetini alarak 13 puana yükseldi, Empoli ise 4 puanda kaldı.





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