Düzce'de maceraseverler hafta sonunu rafting yaparak değerlendirdi

Düzce'de rafting sezonu yoğun başladı, yerli ve yabancı turistler heyecan dolu anlar yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Düzce'de maceraseverler hafta sonunu rafting yaparak değerlendirdi
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26 Nisan 2025 16:58
Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Bölgeye gelen maceraseverler, 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, güzel hava ve bölgenin bu yıl yağış alması dolayısıyla tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin sayısında da artış olduğunu dile getiren Tepe, "Sezonun başında olmamıza rağmen çok yoğun talep var. Burada 4 tesisle hizmet veriyoruz. Bu sene de misafirlerimize en iyi hizmeti vererek 500 bin ziyaretçi hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Arkadaş grubuyla bölgeye gelen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hindistanlı 21 yaşındaki Farhan Shanavas da ilk defa rafting yapacağını dile getirerek, "Gerçekten güzel, inanılmaz bir yer. Çok eğlenceli bir parkur. İstanbul'dan geliyorum, Türkiye çok güzel bir ülke." diye konuştu.

Sudan'dan arkadaşlarıyla Türkiye'ye gezmeye gelen 25 yaşındaki Malaz Hassan ise "Bölge harika doğaya sahip. Aynı zamanda insanları da çok misafirperver. Rafting deneyimi inanılmaz, bunu yapmayı çok sevdik." ifadesini kullandı.

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