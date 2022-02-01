Dusan Vlahovic: 'Juventus ile genlerim uyuşuyor'

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un 75 milyon euro'ya Fiorentina'dan transfer ettiği Dusan Vlahovic, imza sonrası açıklamalarda bulundu.



İtalya'nın en büyük kulübünün Juventus olduğunu dile getiren golcü oyuncu, "Juventus'ta olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bu harika kulüp için her şeyimi verecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Juventus Başkanı'na ve beni buraya getirmek için çalışan herkese teşekkürler. Juventus, İtalya'nın en büyük kulübü." ifadelerini kullandı.



Juventus ile karakterinin uyduğunu söyleyen Vlahovic, "Juventus açısından kolay bir transfer oldu. Zor zamanlarda kazanma, asla pes etmeme ve sonuna kadar savaşma arzusu kulübün genlerinde var. Bunlar, benim karakterimde de bulunuyor." dedi.





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