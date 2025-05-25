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25 Mayıs
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Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki kutlamalarda açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Mayıs 2025 19:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara Avrupa'da başarı sözü verdi.

Dursun Özbek sözlerine "Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim, burada Yenikapı'yı dolduran değerli taraftarlarım ve televizyon başında bizi izleyen ve kalbi Galatasaray için atan herkes, kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızımızı kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz." diyerek başladı.

TARAFTARDAN OSIMHEN TEZAHÜRATI

Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Galatasaray taraftarları "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Dursun Özbek "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli arkadaşlar. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferi kutluyoruz! İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA BAŞARI MESAJI

Dursun Özbek ayrıca "Bugün Yenikapı'dayız. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyayı yönetttiği topraklara hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, Galatasaray bu ülkenin umududur. Galatasaray, bu ülkenin inancıdır. Galatasaray, insanların mutluluğu içindeki pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun, bu enerjinin daha da büyümesi için şimdi daha da çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sözünü tüm Galatasaraylılara veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Herkese iyi bir akşam diliyorum. Yaşasın Galatasaray!" dedi.

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına Victor Osimhen ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"BİZE İNANSINLAR, GÜVENSİNLER"

Dursun Özbek son olarak "Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Birlik ve beraber olduğumuzda, kazandığımız şampiyonlukları gördünüz. İnsanların motivasyonunu gördünüz. Yenikapı'yı doldurduk. Taraftarımıza ve bizi seven herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta onların katkısı çok büyük. İnşallah önümüzdeki yıl da benzer bir şekilde hazırlanıp Avrupa'da da başarı getirmek istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, onlara iyi eğlenceler. Taraftarımız bize inansın ve güvensin. Önümüzdeki sene elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene de benzer bir kutlama yaparız." dedi.


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