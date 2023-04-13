Durant: "Barkley'yle oturup konuşmam"

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, şaka yollu bir şekilde NBA efsanesi Charles Barkley ile konuşmak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Durant: 'Barkley'yle oturup konuşmam'
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13 Nisan 2023 17:12
Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, şaka yollu bir şekilde NBA efsanesi Charles Barkley ile konuşmak istemediğini söyledi.

Durant, kendisine zaman içinde birçok kez eleştiride bulunmuş olan Barkley'den ve aralarındaki karmaşık ilişkilerinden şu şekilde bahsetti:

"İkimiz de basketbolcuyduk, NBA'de oynadık ve 'süperstar' kalibreli oyunculardık. Bu yüzden pek çok alanda bağlantı kurabileceğimize eminim. Bu ligde aynı şeyleri başardık ve deneyimledik. Aynı frekansta olmadığımızı söyleyemem yani.

Bazı konularda aynı fikirde olmayabiliriz ama TNT'deki o programı izlerseniz, oradakiler hiçbir zaman aynı fikirde olmuyorlar. Fakat ikimiz de hayat yolumuzu basketbolcu olarak geçirdiğimiz için, aynı frekanstayız diyebilirim... ama muhtemelen Charles'la oturup konuşmazdım."

Durant ve Barkley ikilisi, Golden State ve Phoenix'teki dönemlerinde Barkley'nin Durant'i "otobüs yolcusu" olarak adlandırdığı anlar da dahil olmak üzere, yıllar boyunca birçok sözlü atışmada bulunmuştu.

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