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Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sürüyor

Savate Combat Milli Takımı, 2-6 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Çankırı'da yoğun tempoyla hazırlıklarını sürdürüyor. Hedef: Türk bayrağını zirveye taşımak.

calendar 26 Haziran 2025 21:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sürüyor
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Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı devam ediyor.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde 23 Haziran'da çalışmalara başlayan 4 kadın ile 7 erkek sporcu, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 2-6 Temmuz tarihinde yapılacak Savate Combat Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Tamer As, AA muhabirine, dünya şampiyonasında Türk bayrağını göndere çekebilmek için sporcuların gayret ettiğini söyledi.


Antrenörler olarak sporculara destek verdiklerini dile getiren As, "İnşallah hayırlı bir sonuçla, güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz. Günde çift antrenmanımız, aralarda teorik, psikolojik çalışmalarımız var. Ayrıca sporcuları motive etmek için sohbetlerimiz oluyor. Sporcularımız kendilerini son raddeye kadar veriyor. Antrenmanlarımız da ağır geçiyor gerçekten ama böyle olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Ahmet Çınar da savate branşının, tarihi başlangıcını Çankırı'dan vereceğini anlatarak, "Savate, 25 yıllık mücadelenin ardından resmi statü kazandı. İlk defa dünya şampiyonası için sporcularımız Bulgaristan'da ringe çıkacak. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler ve tarihe ilk imzayı atacaklar. Çankırı da inşallah uğurlu gelir ve İstiklal Marşı'mız okutulur." dedi.


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