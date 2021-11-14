Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! İhtimaller ihtimaller...

DİREKT KATILIM

PLAYOFF İHTİMALİ

PUAN DURUMU

O G B M A Y Av. Puan Hollanda 9 6 2 1 31 8 23 20 Türkiye 9 5 3 1 25 15 10 18 Norveç 9 5 3 1 15 6 9 18 Karadağ 9 3 3 3 13 13 0 12 Letonya 9 1 3 5 8 13 -5 6 Cebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0

KALAN MAÇLAR

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son haftaya girilirken 9. hafta da her şey bizim istediğimiz gibi oldu.Cebelitarık'a karşı İstanbul'da 6 farkla kazandı. Dakikalar sonra Norveç evinde Letonya'yla 0-0 berabere kaldı. Ardından Hollanda 2-0 öne geçtiği maçta Karadağ ile Podgorica'da 2-2 berabere kaldı.Hollanda, son maç haftasına 20 puanla lider girdi. Millilerimiz, Norveç'e karşı 1 averaj farkıyla ve 18 puanla ikinci sıraya yükseldi. Norveç ise yine aynu puanla üçüncü sıraya indi. Karadağ ise 12 puanla şansını kaybetti.Son hafta Millilerimiz, Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ise Amsterdam'da Norveç'i konuk edecek.İhtimalleri sıralıyoruz;Karadağ'ı yener ve 3 puan alırsak; Norveç ise bizle aynı veya 1 fazla farkla Hollanda'yı yenerse 2022 Dünya Kupası'na direkt gidebiliyoruz.Hollanda - Norveç maçı berabere biterse veya Hollanda kazanırsa; Millilerimiz ise Karadağ'ı yenerse playofflara gidiyoruz.Hollanda'nın kazanması durumunda Karadağ maçında mağlubiyet alsak bile playofflara gidiyoruz. Burada kritik nokta; Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz gerektiği...Karadağ (D)NorveçHollanda (D)