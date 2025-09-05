04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç tamamlandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 karşılaşma yapıldı.

calendar 05 Eylül 2025 00:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç tamamlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, ilk maçların oynandığı E Grubu'nda Gürcistan'ı deplasmanda Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri, Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan'ı Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.


Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Slovakya-Almanya: 2-0

Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3

- E Grubu

Gürcistan-Türkiye: 2-3

Bulgaristan-İspanya: 0-3

- G Grubu

Litvanya-Malta: 1-1

Hollanda-Polonya: 1-1

- J Grubu

Kazakistan-Galler: 0-1

Lihtenştayn-Belçika: 0-6

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
