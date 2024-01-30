Draymond: "İstendiği an, ABD Takımı için hazırım"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Olimpiyat oyuncu havuzuna alınmadığı için hayal kırıklığına uğradığını ancak istenirse oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Draymond: 'İstendiği an, ABD Takımı için hazırım'
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30 Ocak 2024 12:31
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Olimpiyat oyuncu havuzuna alınmadığı için hayal kırıklığına uğradığını ancak istenirse oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Green, 12 kişinin seçileceği ABD Olimpiyat kadrosunun 41 oyunculu havuzun dışında bırakıldığı için hayal kırıklığı yaşadığını ancak daha sonra havuza eklenmesi istenirse bunu kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi:

"Birkaç kişi belli sebeplerle, beklenmedik bir şekilde listeden çıkarılırsa ve o takımda bir yeri doldurmam istenirse, kariyerimde üçüncü kez olimpiyatlara katılmaya hazır olurum. Çünkü ilk akla gelmeyen tercih olmayı gurur meselesi haline getirmem."

Kevin Durant ile birlikte son iki Olimpiyatta yer alan iki ABD'li oyuncudan biri olan Green, milli takım genel menajeri Grant Hill tarafından, bu sezon aldığı uzaklaştırma cezaları sebebiyle seçilen havuzun dışında bırakılmıştı.

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