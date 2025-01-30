Dortmund, sahasında kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, sahasında Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, sahasında kazandı!
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30 Ocak 2025 00:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Borussia Dortmund, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 44. dakikada Sehrou Guirassy ile 79. dakikada Ramy Bensebaini attı. Shakhtar Donetsk'in tek golü 50. dakikada Marlon Gomes'ten geldi.

Dortmund, bu galibiyetle tüm kulvarlarda 5 maç sonra kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk aşamayı 15 puanla tamamladı. Alman ekibi, Devler Ligi'nde üst tur için play-off oynayacak. Shakhtar Donetsk, turnuvayı 7 puanda tamamladı ve organizasyondan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

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