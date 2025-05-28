28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Dortmund'dan transfere 'minimal' bütçe

Borussia Dortmund'un yaz transfer dönemi için ayırdığı transfer bütçesi belli oldu.

calendar 28 Mayıs 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dortmund'dan transfere 'minimal' bütçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Borussia Dortmund, önümüzdeki yazın transfer bütçesini belirledi.

Bild'de yer alan habere göre; Dortmund, oyuncu satışları olmadan transfer bütçesinin 30 milyon Euro olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund'un bu yaz yüksek bedellerle satmayı planladığı Jamie Gittens, Karim Adeyemi, Gregor Kobel gibi isimlerle bu bütçeyi artırmayı ve ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapmayı planladığı belirtildi.

Geçen yaz 89.2 milyon euro'luk transfer yapmasına karşı 58.6 milyon euro satış yapan ve 30.6 milyon euro net transfer harcaması yapan Dortmund, ligi dördüncü sırada ve şampiyon Bayern Münih'in 25 puan gerisinde bitirmişti.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.