Dortmund'dan transfere 'minimal' bütçe

Borussia Dortmund, önümüzdeki yazın transfer bütçesini belirledi.



Bild'de yer alan habere göre; Dortmund, oyuncu satışları olmadan transfer bütçesinin 30 milyon Euro olduğu belirtildi.



Borussia Dortmund'un bu yaz yüksek bedellerle satmayı planladığı Jamie Gittens, Karim Adeyemi, Gregor Kobel gibi isimlerle bu bütçeyi artırmayı ve ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapmayı planladığı belirtildi.



Geçen yaz 89.2 milyon euro'luk transfer yapmasına karşı 58.6 milyon euro satış yapan ve 30.6 milyon euro net transfer harcaması yapan Dortmund, ligi dördüncü sırada ve şampiyon Bayern Münih'in 25 puan gerisinde bitirmişti.



