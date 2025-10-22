22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Domenico Tedesco, Stuttgart maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro tercihleri netleşti.

22 Ekim 2025 11:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco, Stuttgart maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Stuttgart maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbolcular, güne salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya çıkan takım, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas antrenmanlarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla günü tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Stuttgart karşılaşmasında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın; Archie Brown, Milan Skriniar ve Youssef En Nesyri'ye ilk 11'de forma vermesi, Çağlar Söyüncü ve Talisca'yı ise yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.

Zorlu mücadelede kaleyi bir kez daha Tarık Çetin'in koruyacağı belirtildi. Tedavisi devam eden Brezilyalı kaleci Ederson'un ise bu karşılaşmada da forma giyemeyeceği açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



 
  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
