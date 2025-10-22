Domenico Tedesco, Stuttgart maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Stuttgart maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli futbolcular, güne salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya çıkan takım, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas antrenmanlarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla günü tamamladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Stuttgart karşılaşmasında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın; Archie Brown, Milan Skriniar ve Youssef En Nesyri'ye ilk 11'de forma vermesi, Çağlar Söyüncü ve Talisca'yı ise yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.
Zorlu mücadelede kaleyi bir kez daha Tarık Çetin'in koruyacağı belirtildi. Tedavisi devam eden Brezilyalı kaleci Ederson'un ise bu karşılaşmada da forma giyemeyeceği açıklandı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
