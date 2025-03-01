Dju olmazsa Mikautadze

Sıyah beyazlı yönetim, forvet hattını güçlendirmek için iki önemli ismi gündemine aldı. Beşiktaş, Midtjylland forması giyen 20 yaşındaki Gineli santrfor Franculino Dju'nun menajerleri ile görüşmelere başladı. Dju transferinde pürüz çıkması halinde Beşiktaş, Lyon forması giyen Santrfor, kanat ve forvet arkası oynayabilen 24 yaşındaki yaşındaki Gürcü yıldız G. Mikautadze'ye yönelecek.
İKİ OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Dju, Danimarka Süper Ligi ve Avrupa kupaları olmak üzere geride bıraktığımız sezonda Midtjylland formasıyla 28 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Mikautadze ise Ligue 1 ve Avrupa kupalarında bu sezon 32 maça çıktı. Oyuncu bu maçların yarısında ilk 11'de başlarken takımına 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
İKİ OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Dju, Danimarka Süper Ligi ve Avrupa kupaları olmak üzere geride bıraktığımız sezonda Midtjylland formasıyla 28 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Mikautadze ise Ligue 1 ve Avrupa kupalarında bu sezon 32 maça çıktı. Oyuncu bu maçların yarısında ilk 11'de başlarken takımına 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.