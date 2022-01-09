Dilaver Mutlu: "Deplasmandan bir puan almak önemliydi"

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, çok zor bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dilaver Mutlu: 'Deplasmandan bir puan almak önemliydi'
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09 Ocak 2022 18:28
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Nasadoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu ise puan ya da puanlar almak için maça çıktıklarını, çok zor bir takıma karşı oynadıklarını anlattı.

Mutlu, Erzurum'a boş dönmemek için geldiklerini belirterek, "En azından puan ya da puanlar almak istiyorduk. Çok zor bir maç olacağını da biliyorduk. Erzurum takımı bu ligin şampiyonluk adaylarından biri ve iyi ekip. İç sahada son haftalarda hep kazandı. Bizim takımımız genç fakat sonuna kadar mücadele eden bir ekip." ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci yarı daha iyi oyun sergilediğini aktaran Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün oyuna iyi başlamadık ve kendi hatamızdan geriye düştük fakat ikinci yarı takımımız rahatladı. Kendi oyununa döndü ve iyi mücadele etti. Son dakikalarda gol atıp maçı kazanabilirdik de kaybedebilirdik de maç gitti geldi. Deplasmandan bir puan almak önemliydi. Hakemler de çok iyi maç yönettiler, inşallah bundan sonraki haftalarda böyle hakemlerle maçlar yönetilir."


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