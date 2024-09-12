Diego Perotti, futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti, futbolu bıraktığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Diego Perotti, futbolu bıraktı
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12 Eylül 2024 19:51
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Perotti, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 4 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de 4 maça çıkan Diego Perotti, 194 dakika süre aldı ve 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

ROMA'DA FORMA GİYMİŞTİ

26 Temmuz 1988 doğumlu Diego Perotti, ülkesi Arjantin'in CD Moron takımında futbola başladı. Sevilla altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu Boca Juniors, Genoa, Roma, Fenerbahçe ve Salernitana'da forma giydi.

Fenerbahçe'nin Ekim 2020'de Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti, Ağustos 2021'de Sarı-Lacivertliler'den ayrıldı ve Şubat 2022'ye kadar kulüpsüz kaldı.



 
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