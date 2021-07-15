La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayırdıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısını boşta geçiren Diego Costa, yaz transfer dönemi itibariyle Kartal'ın radarına girmişti.



32 yaşındaki golcüyle görüşmelerini sürdüren ve son olarak 2.5 milyon euroluk maaş önerisinde bulunan siyah beyazlılar, oyuncudan "Düşünmek için süre istiyorum" yanıtını almıştı.



Yaklaşık 3 haftadır bu konudaki bekleyişini sürdüren yönetimin, bu futbolcunun transferi konusunda bir gelişme olmaması sebebiyle artık rahatsız olduğu ve listedeki diğer isimlere daha fazla ağırlık verdiği ifade edildi.



COSTA 10 YILLIK SEVDA!



Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve boşta olan İspanya pasaportlu santrforun yıllık maliyeti ve imza parası en büyük sorun. 32 yaşındaki Diego Costa'ya sezon başı 3 milyon Euro, bonuslar ve imza parası önerildiği, böylelikle transferdeki rakiplerin bir adım önüne geçildiği belirtiliyor. Menajer Jorge Mendes'in 2011'da Beşiktaş'a getireceği Diego Costa ağır şekilde sakatlanınca dönemin yönetimi vazgeçmiş; bu oyuncu daha sonra Chelsea ve Atletico'da oynamıştı.



