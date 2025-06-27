ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre, Devin Booker'ın Phoenix Suns ile yaklaşık 150 milyon dolar değerinde iki yıllık bir kontrat uzatma anlaşmasına imza atması bekleniyor.Bu yeni anlaşma, 28 yaşındaki yıldız oyuncunun mevcut dört yıllık 220 milyon dolarlık kontratının ikinci yılına girerken Suns'ta kalmasını 2027–28 sezonuna kadar garantileyecek.Windhorst, Booker'ın kulüp içi karar alma süreçlerinde aktif rol oynadığını belirtti. Bu kararlar arasında yeni başantrenör Jordan Ott'un işe alınması ve Kevin Durant'in Houston Rockets'a takas edilmesi yer alıyor.Booker, 2024–25 sezonunda 75 maçta 25.6 sayı, 7.1 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları tutturdu. Sahadan %46.1, üçlük çizgisinin gerisinden ise %33.2 isabet oranıyla oynadı. Ancak bu bireysel başarılar, Suns'ın 36–46'lık derecesiyle sezonu play-off dışında kapatmasına engel olamadı.2015 yılında 13. sıradan draft edilen Booker, kariyerinin tamamını Phoenix Suns formasıyla geçirdi.