Dev transfer çalımı! Sivas, Kocaelispor'un kapısından aldı

Koaelispor'un Markao transferinde beklenmedik gelişme yaşandı.
Geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Markao ile anlaşma sağlayan Kocaelispor, 1,96 boyundaki dev forveti davet ederek imza attıracaktı. Fakat beklenmedik bir pürüz çıktı.
Sivasspor devreye girdi
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Markao'yu radarına aldı. Yiğidolar, transferde devreye girdi.
Sivasspor Markao ile anlaştı
Markao'nun menajeri oyuncunun Süper Lig'de oynamasını istiyor. Sivasspor'un 30 yaşındaki Brezilyalı ile anlaşma sağladığı, imzaların önümüzdeki günlerde atılması beklendiği ifade edildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Markao ile anlaşma sağlayan Kocaelispor, 1,96 boyundaki dev forveti davet ederek imza attıracaktı. Fakat beklenmedik bir pürüz çıktı.
Sivasspor devreye girdi
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Markao'yu radarına aldı. Yiğidolar, transferde devreye girdi.
Sivasspor Markao ile anlaştı
Markao'nun menajeri oyuncunun Süper Lig'de oynamasını istiyor. Sivasspor'un 30 yaşındaki Brezilyalı ile anlaşma sağladığı, imzaların önümüzdeki günlerde atılması beklendiği ifade edildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU