Dev transfer çalımı! Sivas, Kocaelispor'un kapısından aldı

Kocaelispor'un anlaşma sağladığı Markao transferinde Sivasspor devreye girdi. Al Ahlili futbolcu Süper Lig ekibini tercih etti. İşte tüm detaylar...

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Dev transfer çalımı! Sivas, Kocaelispor'un kapısından aldı
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11 Temmuz 2024 11:05
Koaelispor'un Markao transferinde beklenmedik gelişme yaşandı.

Geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Markao ile anlaşma sağlayan Kocaelispor, 1,96 boyundaki dev forveti davet ederek imza attıracaktı. Fakat beklenmedik bir pürüz çıktı.

Sivasspor devreye girdi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Markao'yu radarına aldı. Yiğidolar, transferde devreye girdi.

Sivasspor Markao ile anlaştı

Markao'nun menajeri oyuncunun Süper Lig'de oynamasını istiyor. Sivasspor'un 30 yaşındaki Brezilyalı ile anlaşma sağladığı, imzaların önümüzdeki günlerde atılması beklendiği ifade edildi.

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