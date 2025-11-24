23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
4-2
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-1
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
2-2
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dev derbide kazanan Milan!

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan, deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti.

calendar 24 Kasım 2025 00:47 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 01:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dev derbide kazanan Milan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

İtalya'da Derby della Madonnina olarak bilinen derbi, Guiseppe Meazza'da oynanırken Milan, ezeli rakibi Inter'i 1-0 mağlup etti.

Milan'a galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada Inter adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İLK 11'LER

Inter, maça Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Hakan Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram ilk 11'iyle başladı.

Milan'ın ilk 11'i ise Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Leao, Pulisic şeklindeydi.

Maçın ilk dakikalarında tempo üst seviyeye çıkmazken ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.




PULISIC'TEN GALİBİYET GOLÜ

İkinci yarının başında kıpırdanmaya başlayan Milan, 54. dakikada Christian Pulisic ile golü buldu. Driplingle birlikte ceza sahasına sokulan Alexis Saelemaekers'in kaleye vurduğu etkili şutu Sommer güçlükle kurtardı. Seken topu tamamlayan Pulisic, takımını 1-0 öne geçirdi.

 

Mücadele, Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken 73. dakikada Inter, Pavlovic'in Marcus Thuram'a yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

HAKAN, İTALYA KARİYERİNDE 2. KEZ...

Hakan Çalhanoğlu topun başına geldi fakat milli oyuncumuz penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Maignan kurtarışı yaptı.


Bu pozisyonla birlikte Hakan Çalhanoğlu, İtalya kariyerinde 2. kez bir penaltı atışından yararlanamamış oldu.

Milli oyuncumuz, 78. dakikada oyundan çıkarak yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, ezeli rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

6 MAÇLIK SERİ

Maçın galibi Milan, 6 resmi maçtır Inter'e kaybetmiyor. Milan bu maçlarda 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Milan, ligdeki puanını 25'e yükseltirken Inter 24 puanda kaldı.

Inter, Serie A'nın 13. haftasında deplasmanda Pisa ile karşılaşacak. Milan ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.