Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'taki geleceği hakkında net açıklamalarda bulundu.



Bu sezon medyayla yaptığı son oturumda DeRozan, NBA kariyerinde bundan sonra ne olacağı üzerine konuşarak, muhabirlere her şeyin masada olduğunu söyledi:



"Burada olmayı isteme konusundaki görüşüm hala aynı ama benim tek derdim kazanmak. Bir sonraki sezonum, 16. sezonum olacak. Zamanın yavaşça daraldığını fark ediyorsunuz. 25 sene oynama gibi bir niyetim yok."



35 yaşındaki DeRozan, üç yıllığı 82 milyon dolarlık sözleşmesinin Temmuz ayında sona ermesinin ardından, bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.





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