Dennis Man ayrılık için hazırlıkta!

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Dennis Man'ın Parma'dan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Dennis Man ayrılık için hazırlıkta!
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16 Aralık 2021 11:38
Rumen basını, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Dennis Man ile ilgili iddiaları sürdürüyor.

Medyada çıkan haberlere göre Parma'da teknik direktör Iachini ile sorunlar yaşayan yıldız futbolcu devre arası takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde, Dennis Man için en ciddi kulübün Galatasaray olduğu belirtildi.


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