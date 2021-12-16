Dennis Man ayrılık için hazırlıkta!

Rumen basını, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Dennis Man ile ilgili iddiaları sürdürüyor.



Medyada çıkan haberlere göre Parma'da teknik direktör Iachini ile sorunlar yaşayan yıldız futbolcu devre arası takımdan ayrılmak istiyor.



Haberde, Dennis Man için en ciddi kulübün Galatasaray olduğu belirtildi.





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