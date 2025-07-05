05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
0-183'
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Denizlispor'dan tesis ve stat açıklaması

Denizlispor'da yönetim, Denizli Atatürk Stadyumu ve Haluk Ulusoyr Tesisleri'nin bu yılda Denizlispor'un kullanımına verildiğini açıkladı.

calendar 05 Temmuz 2025 15:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'dan tesis ve stat açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, yeni sezon öncesi stadyum ve tesislerinin kullanım haklarını bırakmadı.

FIFA'dan Süper Lig döneminden eski yabancılarına olan borçları yüzünden 12 puan silme cezası alıp geleceği belirsiz olan yeşil-siyahlılarda yönetim, "Denizli Atatürk Stadyumu ve Haluk Ulusoy Tesisleri bu yıl da kulübümüzün kullanımına tahsis edilmiştir. Tüm Denizlispor taraftarına hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.

Denizlispor'da sezon öncesi kadroda geçen sezondan kalan genç oyuncular ve U19 takımı, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.