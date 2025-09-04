04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Denizli İdmanyurdu'nun ilk golü Arda'dan

Türkiye Kupası'nda Nazillispor'u 2-0 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, tarihinde bir ilke imza attı. Kulübün profesyonel kategorideki ilk golünü atan 19 yaşındaki Arda Furkan Cirit, galibiyeti acılı günler geçiren başkan İbrahim Gürel'e armağan etti.

calendar 04 Eylül 2025 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu'nun ilk golü Arda'dan
Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükselen Denizli İdmanyurdu'nda 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit, profesyonel kategoride kırmızı-siyahlı kulübün tarihindeki ilk golü atmanın sevincini yaşadı.
 
Maçın 3'üncü dakikasında Denizli temsilcisini öne geçiren Arda, müsabaka sonunda zafer pozu verdi.
 
Denizli İdmanyurdu aldığı galibiyeti geçtiğimiz günlerde babası ve ağabeyini kaybeden Kulüp Başkanı İbrahim Gürel'e armağan etti. Yapılan yazılı açıklamada, "Bu galibiyet acılı günler geçirmesine rağmen yanımızda dimdik duran, desteğini asla esirgemeyen büyük başkanımız İbrahim Gürel'e armağan olsun. Bu galibiyet geçen hafta kaybettiğimiz değerli büyüklerimiz Ahmet Baki Gürel ve Mehmet Gürel'e armağan olsun" denildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
