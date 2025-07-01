Porto'da oynayan milli forvet Deniz Gül'ün adı geçtiğimiz aylarda Süper Lig ekipleirnden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.
A BOLA'nın haberine göre Porto, geçtiğimiz sezonun başında 4.5 milyon euro ödeyerek Hammarby'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Deniz Gül'ü satış listesine ekledi.
5 MİLYON EURO
Porto, yeni sezon planlamasında düşünmediği Deniz Gül'ün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.
Genç forvetin Porto ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Deniz Gül, takımında 2 kere gol sevinci yaşadı.
A BOLA'nın haberine göre Porto, geçtiğimiz sezonun başında 4.5 milyon euro ödeyerek Hammarby'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Deniz Gül'ü satış listesine ekledi.
5 MİLYON EURO
Porto, yeni sezon planlamasında düşünmediği Deniz Gül'ün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.
Genç forvetin Porto ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Deniz Gül, takımında 2 kere gol sevinci yaşadı.