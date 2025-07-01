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Deniz Gül'ün Türkiye'ye gelme ihtimali

Porto, adı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Gül'ü satış listesine koydu ve bonservisini belirledi.

calendar 01 Temmuz 2025 13:27 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 13:28
Fotoğraf: Imago
Deniz Gül'ün Türkiye'ye gelme ihtimali
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Porto'da oynayan milli forvet Deniz Gül'ün adı geçtiğimiz aylarda Süper Lig ekipleirnden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

A BOLA'nın haberine göre Porto, geçtiğimiz sezonun başında 4.5 milyon euro ödeyerek Hammarby'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Deniz Gül'ü satış listesine ekledi.

5 MİLYON EURO

Porto, yeni sezon planlamasında düşünmediği Deniz Gül'ün bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Genç forvetin Porto ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Deniz Gül, takımında 2 kere gol sevinci yaşadı.

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