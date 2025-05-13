Deniz Dönmezer ve Maestro için Fenerbahçe yanıtı!

Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da forma giyen genç futbolcular transferin gözdesi oldu. Adana Demirspor'da teknik direktör Alper Avcı'dan Deniz Dönmezer ve Maestro için transfer açıklaması geldi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Radyospor'a konuşan Mustafa Alper Avcı, "Adana Demirspor'da amacımız genç futbolcuları geliştirmekti. Adana Demirspor büyük bir camia. Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde de bu büyük camiada çalışmak istedim. Adana Demirspor'da Deniz Dönmezer genç ve yetenekli bir kaleci, Murat Eser ve Yiğit de gelişime açık yetenekli kaleciler. Deniz Dönmezer için Manchester City yetkilileri Beşiktaş maçına geldi, Başakşehir maçımıza da gelecekler. Deniz'i Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa Ligleri'den takip eden kulüpler var" dedi.
"Fenerbahçe'den Deniz Dönmezer ve Maestro için teklif geldi mi?" sorusuna ise Avcı, "Fenerbahçe'den iki oyuncumuzla ilgili temas oldu mu? Bunu bilmiyorum. Deniz ve Maestro'nun transfer süreciyle ilgili kulüp yetkililerimiz ilgileniyor. Her iki oyuncumuz da potansiyeli olan futbolcular takip edilmeleri gayet normal" cevabını verdi.
Radyospor'a konuşan Mustafa Alper Avcı, "Adana Demirspor'da amacımız genç futbolcuları geliştirmekti. Adana Demirspor büyük bir camia. Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde de bu büyük camiada çalışmak istedim. Adana Demirspor'da Deniz Dönmezer genç ve yetenekli bir kaleci, Murat Eser ve Yiğit de gelişime açık yetenekli kaleciler. Deniz Dönmezer için Manchester City yetkilileri Beşiktaş maçına geldi, Başakşehir maçımıza da gelecekler. Deniz'i Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa Ligleri'den takip eden kulüpler var" dedi.
"Fenerbahçe'den Deniz Dönmezer ve Maestro için teklif geldi mi?" sorusuna ise Avcı, "Fenerbahçe'den iki oyuncumuzla ilgili temas oldu mu? Bunu bilmiyorum. Deniz ve Maestro'nun transfer süreciyle ilgili kulüp yetkililerimiz ilgileniyor. Her iki oyuncumuz da potansiyeli olan futbolcular takip edilmeleri gayet normal" cevabını verdi.