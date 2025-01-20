Denis Draguş'a talip çıktı

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Denis Draguş'a talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Denis Draguş'a talip çıktı
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20 Ocak 2025 11:15
Denis Draguş'a İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

Ülkemizde Gaziantep FK'da kiralık oynayan ve sezon başında Standard Liege'de 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen, Draguş henüz beklentileri karşılayamadı.

Championship ekiplerinden Watford'un deneyimli yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği ama şu ana kadar resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi. Trabzonspor'un ise iyi bir teklif gelmesi durumunda teklifi kabul etme düşüncesi var.

Rumen yıldız oynadığı 19 karşılaşmada sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

 

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