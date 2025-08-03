Dele Alli, emekliliği düşünüyor!

2023/24 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR



La Gazetta Dello Sports'un haberine göre, 29 yaşındaki İngiliz yıldız, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın kendisini gelecek sezon planlarında düşünmediğini bildirmesinin ardından emekliliği ciddi bir şekilde düşünme kararı aldı.



SON 2.5 YIL TEK MAÇ: 10 DAKİKADA KIRMIZI



Kariyerinin son 2.5 yılında sadece geçtiğimiz sezon Milan karşısında süre bulan Dele Alli, söz konusu karşılaşmada 10 dakikada kırmızı kart gördü.