Davinson Sanchez'den Yasin Kol'a tepki

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, hakem Yasin Kol'un kararına tepki gösterdi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'den Yasin Kol'a tepki
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29 Mart 2025 23:48
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinin ardından hakem Yasin Kol'a göndermede bulundu.

Derbinin ikinci yarısından Emirhan Topçu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Davinson Sancez penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunun devam etmesini istedi.

Basın mensuplarının "Kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Davinson Sanchez "Bu soruyu hakeme sorun." yanıtı verdi.

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu daha sonra takım otobüsüne yöneldi.

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