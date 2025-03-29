Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinin ardından hakem Yasin Kol'a göndermede bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Derbinin ikinci yarısından Emirhan Topçu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Davinson Sancez penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunun devam etmesini istedi.
Basın mensuplarının "Kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Davinson Sanchez "Bu soruyu hakeme sorun." yanıtı verdi.
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu daha sonra takım otobüsüne yöneldi.
Derbinin ikinci yarısından Emirhan Topçu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Davinson Sancez penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunun devam etmesini istedi.
Basın mensuplarının "Kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Davinson Sanchez "Bu soruyu hakeme sorun." yanıtı verdi.
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu daha sonra takım otobüsüne yöneldi.