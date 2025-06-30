30 Haziran
Inter-Fluminense
22:00
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
04:00
30 Haziran
Brann-Sandefjord
20:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
20:00
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
20:00

David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek, Beşiktaş tarihindeki 188. yabancı oyuncu oldu.

calendar 30 Haziran 2025 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlıların transfer ettiği 188. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan 2025-2026 yaz transfer dönemine kadar 55 ülkeden toplam 187 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Jurasek, Beşiktaş'ın tarihindeki 188. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.


Çek sol bek, siyah-beyazlı futbol takımının bu sezonki ilk transferi oldu.

- ESKİ BENFİCALI'LAR BEŞİKTAŞ'TA BİR ARADA

David Jurasek ile birlikte Benfica'dan yolu geçen 4 futbolcu, siyah-beyazlı forma altında buluşacak.

Portekizli futbolcular Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes'in yanı sıra Çek oyuncu David Jurasek, Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyecek.

- BEŞİKTAŞ'IN TARİHİNDEKİ 4. ÇEK OYUNCU

David Jurasek, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 4. Çek oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Çek futbolcular Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve Tomas Jun görev yapmıştı.

Jurasek, Temmuz 2008'de transfer edilen vatandaşları Sivok ve Zapotocny'nin ardından siyah-beyazlı formayı yaklaşık 17 yıl sonra giyecek ilk Çek oyuncu olacak.

- EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Siyah-beyazlı takım, 66 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı.

Bu sıralamada Almanya 13 futbolcu ile ikinci, Portekiz ise 11 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

- TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYANLAR

Beşiktaş'ta başka ülke vatandaşı Türk asıllı 10 futbolcu da forma giydi.

Almanya pasaportu taşıyan Necat Aygün, Mustafa Doğan, Tolgay Arslan ve Can Bozdoğan; Avusturya vatandaşı Ekrem Dağ, Veli Kavlak, Ramazan Özcan ve Tanju Kayhan; Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Kaan Dobra ile İsviçre Milli Takımı'nda oynayan Gökhan İnler, siyah-beyazlılarda oynadı.

 - BEŞİKTAŞ'IN YABANCILARI

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 11 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
İngiltere 7 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall
Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 4 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Çekya 4 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
Arnavutluk 1 Ernest Muçi
Belçika 1 Michy Batshuayi
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Mali 1 Abdoulay Diaby
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.