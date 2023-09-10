Danimarka tek golle kazandı!

UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Danimarka, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Danimarka tek golle kazandı!
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10 Eylül 2023 21:10
Son güncelleme 10 Eylül 2023 21:26
UEFA EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Danimarka mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg attı.

Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Danimarka grupta 13 puana yükseldi. Finlandiya 12 puanda kaldı.

Danimarka gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Finlandiya, Slovenya deplasmanına gidecek.

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