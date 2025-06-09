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Selçuk İnan eski öğrencisinin peşinde

Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Selçuk İnan, Kocaelispor ile anlaştıktan sonra kadro çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'e yıllar sonra dönen yeşil-siyahlılar, güçlü bir takım kurma hedefinde.

calendar 09 Haziran 2025 09:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan eski öğrencisinin peşinde
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Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'de geçiren ve sezonu tamamlamadan görevinden istifa eden Selçuk İnan, Kocaelispor ile anlaşmasının ardından kollarını sıvadı.

Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor ile güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Selçuk İnan, eski öğrencisini listeye yazdı.

BONSERVİSİ GALATASARAY'DA

Genç teknik adam, Gaziantep FK'de beraber çalıştığı Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor. Selçuk İnan, 25 yaşındaki forvet oyuncusu için yönetime olumlu raporunu verirken, yönetim kurulunun da bonservisi Galatasaray'da olan golcü oyuncu için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.


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