Pedro Malheiro, Portekiz yolcusu!

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Pedro Malheiro, bordo-mavili takımda aldığı süre ve golleriyle takımına önemli katkı verdi.
Birçok kulübün de ilgisini çeken Malheiro için Sporting, Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis ve yaklaşık 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif sundu.
Trabzonspor, Lizbon'dan gelen bu teklife olumlu yanıt verdi.
Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro, attığı 6 gol ve yaptığı 5 asistle, takımın hücum gücüne önemli destek verdi.
Birçok kulübün de ilgisini çeken Malheiro için Sporting, Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis ve yaklaşık 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif sundu.
Trabzonspor, Lizbon'dan gelen bu teklife olumlu yanıt verdi.
Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro, attığı 6 gol ve yaptığı 5 asistle, takımın hücum gücüne önemli destek verdi.
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