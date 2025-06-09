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Pedro Malheiro, Portekiz yolcusu!

Sporting, Pedro Malheiro için Trabzonspor'a bonuslarla birlikte yaklaşık 9 milyon euro'luk teklif sundu. Trabzonspor, bu teklife sıcak bakıyor.

calendar 09 Haziran 2025 02:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Pedro Malheiro, Portekiz yolcusu!
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Trabzonspor'un sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Pedro Malheiro, bordo-mavili takımda aldığı süre ve golleriyle takımına önemli katkı verdi.

Birçok kulübün de ilgisini çeken Malheiro için Sporting, Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis ve yaklaşık 2 milyon euro bonus içeren resmi teklif sundu.

Trabzonspor, Lizbon'dan gelen bu teklife olumlu yanıt verdi.

Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro, attığı 6 gol ve yaptığı 5 asistle, takımın hücum gücüne önemli destek verdi.


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