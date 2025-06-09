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Beşiktaş'ta gündem Boga

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Trabzonspor'un da ilgilendiği Jeremie Boga menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildi. Oyuncu için yönetim henüz karar vermedi.

calendar 09 Haziran 2025 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 12:09
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta gündem Boga
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Sezona yenilenmiş kadrosu ile girmek isteyen Beşiktaş'ta Jeremie Boga gündemde.

Trabzonspor'un da radarında olan Fildişili sol kanat-hücum oyuncusu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi.

Fransa'da Nice forması giyen tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Siyah-beyazlı yönetimin henüz bu öneriye yanıt vermediği, değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.


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