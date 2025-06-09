Beşiktaş'ta gündem Boga

Sezona yenilenmiş kadrosu ile girmek isteyen Beşiktaş'ta Jeremie Boga gündemde.
Trabzonspor'un da radarında olan Fildişili sol kanat-hücum oyuncusu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi.
Fransa'da Nice forması giyen tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimin henüz bu öneriye yanıt vermediği, değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.
Trabzonspor'un da radarında olan Fildişili sol kanat-hücum oyuncusu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi.
Fransa'da Nice forması giyen tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimin henüz bu öneriye yanıt vermediği, değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.
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