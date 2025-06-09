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08 Haziran
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1-1

Ronaldo, milli takımda 3. kupasını kazandı

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo, milli takımda 3. kez kupa sevinci yaşadı.

calendar 09 Haziran 2025 01:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ronaldo, milli takımda 3. kupasını kazandı
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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup eden Portekiz, mutlu sona ulaştı.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, bu zaferle birlikte milli takımdaki 3. kupasını kazandı.

Ronaldo, daha önce milli takımda 2016'de Avrupa Şampiyonası'nı ve 2019'de Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.

Öte yandan finalde İspanya ağlarını havalandıran 40 yaşındaki Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.


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