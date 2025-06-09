Ronaldo, milli takımda 3. kupasını kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarda 5-3 mağlup eden Portekiz, mutlu sona ulaştı.



Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, bu zaferle birlikte milli takımdaki 3. kupasını kazandı.



Ronaldo, daha önce milli takımda 2016'de Avrupa Şampiyonası'nı ve 2019'de Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.



Öte yandan finalde İspanya ağlarını havalandıran 40 yaşındaki Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.



