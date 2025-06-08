Al Hilal'de hedef Gyökeres!

Victor Osimhen transferinde istediğini bulamayan Al Hilal, forvet transferi için alternatifleri değerlendiriyor.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al Hilal'in, forvet transferindeki hedeflerinden birinin Sporting forması giyen Victor Gyökeres olduğu yazıldı.



27 yaşındaki futbolcunun adı İngiltere'den Chelsea, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarla da anılıyor.



Sporting forması altında geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Gyökeres, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.



